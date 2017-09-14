Öyk, Yenice Hes'in Satışını Onayladı

Yenice HES ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların satışını ÖYK tarafından onaylandı.

Öyk, Yenice Hes'in Satışını Onayladı

Yenice HES ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların satışını ÖYK tarafından onaylandı.

Kaynak: Dunya.com