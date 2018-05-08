Öyk Kararları

Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri ve Kırklareli'de bulunan bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişiklikleri onaylandı.

ÖYK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurul, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Sincan ilçesi, Gökçek Mahallesi'nde yer alan 70 bin metrekare yüzölçümlü çeşitli parsellere yönelik "gelişme konut alanı, park alanı ve yol" kararı getirilmesine ilişkin çevre düzeni, nazım imar ve uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına karar verdi.

Mülkiyeti tta Gayrimenkul AŞ, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Elektrik Üretim AŞ ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ'ye kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi'nde yer alan, toplam 25 bin 397 metrekare yüzölçümlü parsellere yönelik "gelişme konut, trafo alanı ve yol" kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği de uygun bulundu.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir'in Urla ilçesi, Sıra Mahallesi'ndeki parsellere yönelik nazım imar ve uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına karar veren kurul, yine Maliye Hazinesine ait Ankara'nın Çankaya ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi'nde yer alan 4 bin 264 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satış suretiyle özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verdi.

Kurul, Maliye Hazinesine kayıtlı İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Türkoba Mahallesi'ndeki, 67 bin 598 metrekare yüzölçümlü arsanın özelleştirme ihalesinde 20 milyon 310 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Binbir Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi, Tanpınar Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların da bir bütün halinde 20 milyon 700 bin lira bedelle Gila Girişim Gayrimenkul Yatırım AŞ ve Parkgaz Yakıt Madencilik Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti Ortak Girişim Grubu'na satılmasını kararlaştırdı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi, Kurtuluş Mahallesi'ndeki taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 16 milyon 10 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Faik Yılmaz Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret A.Ş'ye satılmasına onay veren kurul, İzmir'in Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'ndeki binaların da özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Hasan Çatkaya ve Ortakları Ortak Girişim Grubu'na satılmasını uygun buldu.