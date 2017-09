Öyk Kararları

Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), bazı taşınmazların satışları ve imar planı değişiklikleri onaylandı.



ÖYK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Maliye Hazinesine ait İstanbul Bakırköy Şenlik Mahallesi'nde 220 parselde yer alan 40 bin 772 metrekarelik taşınmazın, 250 milyon lira bedelle Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmesine ve devir işlemlerinin 6 ayda tamamlanmasına karar verildi.



Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Erzurum'un Oltu ilçesindeki Yusufziyabey ve Şendurak mahallelerinde yer alan bazı parsellere yönelik "gelişme konut alanı, park alanı ve yol" kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişiklikleri onaylandı.



ÖYK, Maliye Hazinesine kayıtlı Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi'ndeki parsellerin "gelişme konut alanı, park alanı ve yol" kararı getirilmesine ilişkin kurul kararıyla onaylanan çevre düzeni, nazım imar ve uygulama imar planı değişikliklerine, askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesini kararlaştırdı.



Sümer Holding AŞ ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı Adana'nın Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde bulunan 10 parseldeki arsanın satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinde, söz konusu taşınmazın 8 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Dörtel İnşaat Taahhüt Nakliye Turizm Temizlik Yemek Güvenlik Hizmetleri Ticaret LTD Şti'ye satılmasına karar verildi. Bu şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminat Sümer Holding lehine irat kaydedilerek ikinci en yüksek teklifi veren Murat Doğrul'a 8 milyon 50 bin lira bedelle satılacak.



TTA Gayrimenkul AŞ ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki taşınmazların, üzerindeki binalarla 26 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Genç İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılmasına karar verildi.



Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'ndeki taşınmazın da 8 milyon 710 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Zafer Durum'a satılması onaylandı. Maliye Hazinesine kayıtlı aynı yerdeki bir başka taşınmazın da 9 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılması uygun bulundu.



Maliye Hazinesi adına kayıtlı Karaman'ın Merkez ilçesi Kırbağı Mahallesi'ndeki arsanın 6 milyon 992 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Universal Tarım Hayvancılık İnşaat ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye satılmasına onay verildi.



Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Yavuz mahallesindeki parsellerle devletin tasarrufu altındaki alanları kapsayan Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Tekirdağ Limanı alanına yönelik kurul kararıyla onaylanan planlarda taş tahkimat olan rıhtımın yanaşma molü olarak düzenlenmesi ve limanın yolcu hizmetlerini de kapsaması amacıyla idarece yeniden hazırlanan liman alanı ve yol kararlarının getirilmesine ilişkin çevre düzeni ve uygulama planıyla nazım imar planı değişikliği onaylandı.



ÖİB onayları



Öte yandan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesi'nde yer alan Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın, 450 bin lira ile en yüksek teklifi veren Adem Doruk'a devrine onay verildi.



Başkanlık, Maliye Hazinesi adına kayıtlı yine aynı bölgedeki bir başka taşınmazın da 270 bin lira bedelle Enbi Peyzaj Fidancılık İnşaat Ticaret Ltd. Şti'ye satışını onayladı. İvedik Mahallesi'ndeki bir başka taşınmaz da 426 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Oskaylar Nakliyat İnşaat Otomotiv Gıda Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye devredilecek.