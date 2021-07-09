Oygem Akademi kayıtları devam ediyor!
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Oygem Akademi kayıtları devam ediyor!

Oygem Akademi kayıtları devam ediyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Oygem Akademi için kayıtlar hala devam ediyor!

Kule İzmir öncülüğünde düzenlenen mobil oyun geliştirme eğitimi Oygem Akademi kayıtları devam ediyor. Toplam 48 saatlik eğitim sürecine dahil olmak istiyorsanız hala geç değil.

Peki ya nedir bu Oygem Akademi?

OYGEM Akademi Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi, oyun dünyasına yeni adım atmak isteyen tüm girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamak adına verilen en az 10 haftalık aktif bir eğitim sürecidir. Bu süreç içerisinde katılımcılar mentör ve eğitmenleri yardımıyla oyun tasarımı, kodlama ve tasarım gibi oyun geliştirmenin birçok alanında eğitim alacaklar. Eğitimin amacı kodlama ve tasarım konusunda yeterli olmayan girişimcileri eğiterek onları yenilikçi fikirleri ile oyun sektörüne katabilmektir. 10'dan fazla eğitmen ve mentöre ek olarak haftalık yapılacak sektör sohbetleri sayesinde katılımcılar sektördeki tecrübeli isimlere sorularını yöneltebilecek ve oyun sektörüne içeriden bir bakış yakalama şansı bulacaklar. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, Digi Game Startup Studio iş ortaklığı iş ortaklığı ile güçlendirilen program sonucunda katılımcıların kendi başlarına bir mobil oyun prototipi yapabilecek seviyeye erişmeleri amaçlanır.

Eğitim neleri içeriyor?

Eğitim süreci boyunca "tasarım, kodlama, ses ve müzik" olmak üzere toplam 4 alanda dersler verilecek. Verilecek bu derslerin saatleri ise şu şekilde:

Mobil Oyun Kodlama (30 Saat)

Müzik ve Ses Efekti Tasarımı (4 Saat)

Görsel Tasarım (10 Saat)

Oyun Tasarımı Eğitimi (4 Saat)

Etkinliğin başlamasına ise 18 gün kaldı. Eğer hala kayıt yaptırmadıysanız 25 Temmuz'a kadar süreniz bulunuyor. Bu etkinliğe kayıt yaptırmak için tıklayabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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