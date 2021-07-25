OYDER Başkanı Turgay Mersin, yabancı yatırımcı için iç pazara işaret etti Açıklaması
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OYDER Başkanı Turgay Mersin, yabancı yatırımcı için iç pazara işaret etti Açıklaması

OYDER Başkanı Turgay Mersin, yabancı yatırımcı için iç pazara işaret etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, "Otomotivde yatırım için iç pazar çok önemli. Yeni yatırımcıları çekmek için iç pazar satışlarını 1,5 milyon adede taşımanın yollarını aramalıyız." ifadelerini kullandı.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, "Otomotivde yatırım için iç pazar çok önemli. Yeni yatırımcıları çekmek için iç pazar satışlarını 1,5 milyon adede taşımanın yollarını aramalıyız." ifadelerini kullandı.

Mersin, yaptığı yazılı açıklamada, üretimde Avrupa'da ilk 5 içinde yer alan Türkiye'nin ilk 3 sırayı zorlaması ve yeni yabancı yatırımcıyı çekmesi için iç pazarın 1,5 milyon adetlik satışlara ulaşması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin kalifiye iş gücü, yan sanayisi ve lojistik konumuyla otomotiv sektörü için benzersiz bir konumda olduğunu aktaran Mersin, "Otomotivde yatırım için iç pazar çok önemli. Yeni yatırımcıları çekmek için iç pazar satışlarını 1,5 milyon adede taşımanın yollarını aramalıyız. Hem insan kaynakları hem de plaza olarak otomotiv yetkili satıcılarının yaptığı yatırımlar 1,5 milyon satış adedine göre olan yatırımlardır. Bu nedenle Türkiye'nin lokomotif sektörünü devletimizin desteklemesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Mersin, genç nüfusuyla Türkiye'nin büyük bir potansiyeli barındırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk otomotiv pazarının ivmelenmesi için öncelikle vergi dilimlerinin güncellenmesi lazım. ÖTV baremlerinin güncellenmesi ve arkasından gelecek kalıcı hurda teşviki ile birlikte ekonomimizi istikrarlı ve stabil hale getirmemiz gerekiyor. Bunlar yapıldığı takdirde Türk otomotiv pazarı 1,5 milyon adetlere ulaşır ve arkasından da yeni yabancı yatırımcıların dikkatini çekeriz. Yabancı yatırımcı iç pazar için gelecektir. Bunun yanında yatırım teşvikleri için devletimizin yapacağı atılımlar da mutlaka olacaktır. Böylelikle hem istihdama büyük katkı sağlanacak aynı zamanda da ekonomik olarak büyük katma değer ortaya çıkacaktır."

"Pazarın yıl sonunda 800 binin üzerinde kapanacağını öngörüyorum"

Turgay Mersin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) aldığı taksitlendirme kararının otomotiv sektörüne yansıma ve sonuçlarının ilk olarak temmuz ayı sonunda görüleceğini belirterek, "Bu karardan hızlı bir şekilde dönülmesi gerektiğine inanıyorum. Otomotiv sektörünün etkilenmesi birçok sektörün de etkilenmesi anlamına geliyor. Ekonomik istikrar ve çip krizindeki belirsizlikler aşıldıktan sonra pazarın ilk 6 aydaki gibi devam edeceğini ve pazarın da yıl sonunda 800 binin üzerinde kapanacağını öngörüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mersin, ÖTV baremlerinin güncellenmesi ve eylül ayından sonra faizlerde bir düşüş gerçekleşmesi halinde bu adetlerin daha da yukarı taşınabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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