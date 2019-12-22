OYDER, 2020'den umutlu

22.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:12

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 2020 beklentilerine ilişkin, "Devlet bankaları tarafından uygulanan yüzde 0,49'luk faiz kampanyasının devam etmesi ile birlikte 600 bin adetleri göreceğimiz yönündedir." ifadesini kullandı.

Şahsuvaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, otomotiv sektörünün 2018'i 620 bin adetle kapattıktan sonra yükselen faizler, kurların dalgalanması, yüksek enflasyon ve gelecekteki belirsiz süreçlerle birlikte 2019'a girildiğini hatırlattı.

Sektörde 2019 yılı pazar tahminlerinin 250-300 bin seviyelerinde kalacağı öngörüsü bulunduğunu anımsatan Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Biz her zaman şunu söylüyorduk; otomotiv sektörü sahipsiz değildir ve Ankara'da otomotiv sektörünün dertlerini dinleyenler vardır. Çünkü otomotiv sektörü Türkiye'nin toplam büyüklüğünün yüzde 5'ine denk gelmektedir. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın almış olduğu ÖTV ve KDV teşviklerinin uygulanması ve hatta sürelerinin uzatılarak sektörün desteklenmesi gibi kritik kararlar çok önemlidir. Hurda teşviki hem pazarın daralma sürecini yavaşlatmış hem de trafikte güvenli olmayan 300 bin adet aracın kara yollarımızdan çekilmesi gibi son derece hayırlı bir işe sebep olmuştur."

Şahsuvaroğlu, Haziran 2019'da 8 ay boyunca uygulanan ÖTV ve KDV teşviklerinin sona erdiğini hatırlatarak, "Bunun ardından zorlandığımız bir temmuz-ağustos geçirdik. Eylülde benzer bir ay daha geçirmeye başlıyorduk ki faizlerin düşüş trendine girmesi ile satışlarımız hafif de olsa yukarı yönlü ivmelenme yaşadı. Ekim ayında da Türkiye otomotiv perakendeciliği için çok değerli olan ve emsalleri pek de görülmeyen bir şekilde, kamu bankalarının aldığı bir kararla 0,49 faiz oranı devreye alındı ve otomotiv sektörüne adeta can suyu verildi." ifadelerini kullandı.

"En kötüyü de el ele geride bıraktık"

Murat Şahsuvaroğlu, bu durumun sektör olarak geleceğe dair ümitlerini yeşerttiğini ve kendilerini bugün de diri tutmaya devam ettiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Otomotiv sektörüne desteklerini esirgemeyen başta hükümetimiz ve ekonomi yönetimimiz olmak üzere, Bankalar Birliği'ne, BDDK Başkanı'mıza, devlet bankalarımızın yönetici ve değerli ekiplerine teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz. Ülkemiz, sektörümüz, çalışanlarımız, paydaşlarımız adına bu desteklerden dolayı geleceğe daha ümitli bakabiliyoruz.



2019 yılının 475-480 bin satış adetleriyle kapanmasını bekliyoruz. Geçen yıla oranla yüzde 22-23'lük bir düşüş var. Eğer yerinde ve zamanında müdahaleler yapılmasaydı bu düşüş yüzde 40'ın üzerinde olacaktı. Bizim sektörümüz, ithalat ihracat noktasında da sürekli artı veren bir sektördür. Sürekli artı veren bir sektörün de içerisinde yetkili satıcılık müessesesi de 950 adet plaza, 70 bin çalışan, 10 milyar dolar hacim büyüklüğe ulaşmış durumdadır. Tüm tarafların aldıkları önemli kararlarla rotamız artık yukarıya doğru çevrilmiştir. 2019 yılı birbirimizi dinleyerek, birbirimizi anlayarak, hep birlikte el ele yavaş yavaş ekonomik bunalımdan çıktığımız bir yıl olarak tarihe geçecektir. 2019, en kötüsüydü ve bu en kötüyü de hep birlikte, el ele geride bıraktık diyebilirim."

"Yapmamız gereken en önemli şey, ticareti canlı tutmak"

OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu, 2020 yılı ile ilgili beklentilerinin ise devlet bankaları tarafından uygulanan yüzde 0,49'luk faiz kampanyasının devam etmesi ile birlikte 600 bin adetleri görecekleri yönünde olduğunu bildirdi.

Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Şunu da söylemeden geçmememiz lazım; devlet bankalarımızın bu kampanyasına dahil olan ve benzerlerini uygulayan tüm finans sektörünün kredi verme iştahlarını yükseltmelerini beklemekteyiz. Sadece yüzde 0,49 vermek değil, aynı zamanda kredi talep eden tüketicilerin taleplerini en iyi şekilde değerlendirip kredi taleplerini onaylamalarını bekliyoruz. Baktığımızda, otomobil alımında kredi kullanım oranının yüksek olması, faiz oranlarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tüm reel sektör oyuncularının son derece rahatsız olduğu yüksek mevduat faizinin de yüzde 10'ların altına düşmesi ticaretin cazibesini artıracak, yeni istihdam yaratacak ve yeni yatırımların önünü açacaktır. Dolayısıyla birikimi olanlar otomobil, konut gibi alımlara yönelirler.

Bizim yapmamız gereken en önemli şey, ticareti canlı tutmaktır. Faizden ve diğer enstrümanlardan para kazanmanın önüne geçmemiz lazım. Dolayısıyla ticareti canlı tutmamız için hep birlikte bu söylediklerimizi yapmamız gerekiyor. Meslektaşlarıma 2020 yılının başarılı geçmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA