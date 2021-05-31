Oyak Yatırım halka arz ne zaman? Oyak Yatırım halka arz hisse kodu nedir? Oyak Yatırım halka arz eşit mi, oransal mı?
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Oyak Yatırım halka arz ne zaman? Oyak Yatırım halka arz hisse kodu nedir? Oyak Yatırım halka arz eşit mi, oransal mı?

Oyak Yatırım halka arz ne zaman? Oyak Yatırım halka arz hisse kodu nedir? Oyak Yatırım halka arz eşit mi, oransal mı?
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Sermaye Piyasası Kurulu aralarında Oyak Yatırım'ın da bulunduğu 4 şirketin halka arzlarına onay verdi. Bunun üzerine ilgililer araştırma yapmaya başladı. Peki, Oyak Yatırım halka arz ne zaman? Oyak Yatırım halka arz hisse kodu nedir? Oyak Yatırım halka arz eşit mi, oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 4 şirketin halka arzını onayladı. Bu şirketler; BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş., Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Ünlü Yatırım Holding A.Ş. ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. oldu. İlgililer Oyak Yatırım'ın ne zaman halka arz olacağını araştırmaya başladı. Oyak Yatırım halka arz ne zaman? Oyak halka arz kodu...

OYAK YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

SPK Haftalık Bülteni'ne göre Oyak Yatırım'ın hisse satış fiyatı 18,65 TL olarak belirlendi. Oyak Yatırım ile birlikte halka arz olan Ünlü Yatırım, BMS Çelik ve Başkent Doğalgaz'ın satış fiyatı ise sırasıyla 6,90 TL, 4,87 TL ve 9,72 TL olduğu belirtildi.

Oyak Yatırım'ın halka arz olacağı açıklandı ancak ne zaman arz olacağına ve koduna ilişkin bilgiler henüz belirtilmedi.

Oyak Yatırım halka arz ne zaman? Oyak halka arz kodu...

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA

Oyak Yatırım 3 Kasım 2006'da 10 milyon TL sermaye ile kurulmuştur. İstanbul Ticaret Siciline 604969-552551 no ile tescil edilmiştir.

Şirketin kuruluş amacı ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü işletmektir.

Oyak Yatırım'ın vizyonu, piyasa koşullarının yakından takibini yaparak riski minimuma indirip maksimum kazancı elde etmek ve güvenilir bir kuruluş olmaktır. Misyonu ise portföyü yasalara uygun şekilde yatırımcılarının, çalışanlarının ve hisse sahiplerinin çıkarlarını gözeterek yönetmektir.

Oyak Yatırım, faaliyetlerini Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok Apt. No:7C/ 78 Sarıyer/İstanbul adresinde yürütmektedir.

ŞirketOYAK Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Konsorsiyum LideriOYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Borsa Kodu/TickerOYYAT
Aracılık YöntemiEn İyi Gayret Aracılığı
Dağıtım YöntemiYurtiçi Bireysel Yatırımcı'lara dağıtım "Eşit Dağıtım" esasına göre yapılacaktır.
Yurtiçi Kurumsal ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı gruplarına verilecek pay miktarına OYAK Yatırım ve Halka Arz Eden Ortak birlikte karar verecektir.
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye88.330.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye94.000.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü5.670.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
22.530.000 TL nominal (Ortak Satışı)
4.700.000 (Ek Satış)
Toplam 28.200.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç)
Toplam 32.900.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)
Halka Arz Büyüklüğü525.930.000 TL (Ek Satış Dahil 613.585.000 TL)
Halka Açıklık Oranı%30 (Ek Satış Dahil %35)
Halka Arz Fiyatı18,65 TL
Halka Arz Tarihleri2 -3- 4 Haziran 2021
Halka Arz Talep Toplama YöntemiSabit Fiyat ile Talep Toplama
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini)/ PazarıYıldız Pazar
Tahsisatlar 9.870.000 TL Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%35)
9.870.000 TL Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%35)
8.460.000 TL Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%30)
Taahhütler Şirket, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 Gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini taahhüt etmiştir.Şirket'in hakim ortağı; Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), OYAK Yatırım'ın ön onayı alınmaksızın ilk Halka Arzı takiben 4 ay boyunca dolaşımı artırıcı nitelikte Şirket hissesi satmamayı ve/veya ihraç etmemeyi kabul etmiştir.Şirket'in mevcut ortağı OYAK, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle elinde bulunduracağı Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını; taahhüt etmiştir.
Fiyat İstikrarıPayların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gündür. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, ek pay satışı gerçekleştiren ortağın elde ettiği ek pay satış gelirinin (en fazla 87.665.000 TL) kullanılması planlanmaktadır.
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Oyak Yatırım halka arz ne zaman? Oyak Yatırım halka arz hisse kodu nedir? Oyak Yatırım halka arz eşit mi, oransal mı? - Haberler
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