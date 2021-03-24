OYAK Yatırım halka arz için SPK'ya başvurdu
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OYAK Yatırım halka arz için SPK'ya başvurdu

24.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:45
OYAK Yatırım halka arz için SPK'ya başvurdu

OYAK Yatırım, hisselerinin yüzde 30'unu halka arz etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

OYAK Yatırım, hisselerinin yüzde 30'unu halka arz etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

OYAK Yatırım'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, OYAK Yatırım'ın halka arzında, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerinin birlikte kullanılacak. Açıklamada, Arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 30 olarak belirlenirken, ek satış hakkının kullanılması durumunda ise bu oranın yüzde 35'e çıkacağı belirtildi.

Buna göre, mevcut tüm ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak bedelli sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilecek payların toplam nominal değerinin 5.7 milyon lira olacak. Açıklamaya göre, bu miktar, toplam halka arzın yaklaşık yüzde 20'lik bölümünü oluşturuyor.

Açıklamada, "OYAK Yatırım, Sabit Fiyat ile Talep Toplama yöntemiyle yapılması planlanan halka arzın, yasal sürecin sonuçlanmasına bağlı olarak yılın ilk yarısında gerçekleştirmeyi hedefliyor" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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