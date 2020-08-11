OYAK'tan yılın ikinci büyük birleşme hamlesi 2020'nin Mayıs ayında, halka açık 5 çimento şirketini OYAK Çimento çatısı altında konsolide eden OYAK'ın, verimlilik ve karlılık odaklı son hamlesi enerji grubuna yönelik oldu.

2020'nin Mayıs ayında, halka açık 5 çimento şirketini OYAK Çimento çatısı altında konsolide eden OYAK'ın, verimlilik ve karlılık odaklı son hamlesi enerji grubuna yönelik oldu.

Mesleki emeklilik fonu olan OYAK, 2020 Mayıs ayında çimento sektöründe gerçekleştirdiği birleşmenin ardından, sürdürülebilir büyüme stratejisi ve enerji sektöründeki hedefleri doğrultusunda TOTAL ve M Oil istasyonlarını, Güzel Enerji tüzel kişiliği adı altında birleştirdi. Verilen bilgiye göre Gebze, Aliağa, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun'da toplam 550 bin metreküp kapasiteli akaryakıt ve LPG tesisleri ile İzmir Çiğli'deki madeni yağ fabrikasının yanı sıra Türkiye genelinde 900'ün üzerinde istasyon tek tüzel kişilik altında TOTAL ve M Oil olmak üzere iki ayrı marka olarak faaliyetlerine devam edecek. Şirket, bayi sözleşmelerini yenilemenin yanı sıra bünyesine 33 yeni istasyon katarak akaryakıt dağıtım sektöründe yüzde 6,5'luk pazar payına ulaşmış oldu. Yıl sonu hedefiyse, yeni istasyonlar açmak, hizmet ve ürün çeşitliliği ile müşteri memnuniyetini artırmak.

OYAK Genel Müdürü ve Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, 'kararlılık dönemi' olarak adlandırdıkları bu dönemde, ülke ve üyelerinin refahı için doğru hamleler ile çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Şirketin, ülke ekonomisinin hedeflerine de katkı sağlayacak, uluslararası finansal piyasalara yön veren stratejik sektörlerde faaliyet göstermeye odaklandığını belirten Erdem, tüm operasyonlarını bu farkındalık üzerine kurduklarını söyledi. Erdem, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz aylarda, 5 çimento şirketimizi tek çatı altında birleştirerek, "Grubumuzun istikbaline yeni bir ufuk çizdik" demiştik. Bugünde güçlü bir satın almayla "Biz de varız" dediğimiz akaryakıt sektöründe; tasarruf, verimlilik, karlılık ve hızlı büyümeye odaklanarak iki markamızı tek çatı altında birleştirmiş bulunuyoruz. Bu birleşme sayesinde şirketlerimizi daha etkin ve bütünsel bir yaklaşımla yöneterek, rekabet gücümüzü artıracağız. Şirketlerimizi; birbirinden öğrenen, operasyonel verimliliği yüksek, teknoloji odaklı bir yapıya getirerek, ortaya çıkan güç birliği ile de daha ileri gideceğiz. Gerek çimento gerekse akaryakıt alanlarındaki birleşmelerden doğacak sinerjinin, şirketi geleceğe taşıyacağına inancımız tamdır". - İSTANBUL

Kaynak: İHA