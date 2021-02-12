Oyak Renault, salgın döneminde de binek otomobil ihracattaki liderliğini korudu

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçirilen zorlu 2020 yılını, 308 bin 568 adet otomobil, 431 bin 337 adet de motor üretimi ile tamamlayarak sektördeki liderliğini korudu.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçirilen zorlu 2020 yılını, 308 bin 568 adet otomobil, 431 bin 337 adet de motor üretimi ile tamamlayarak sektördeki liderliğini korudu.

Oyak Renault açıklamasına göre, Şirket, geçen yıl, 166 bin 991 vites kutusu ve 276 bin 979 adet şasi üretti. Ayrıca Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nın içinde yer alan ve Groupe Renault'nun tüm dünyadaki tesislerine parça ve yedek parça ikmali gerçekleştiren İttifak Uluslararası Lojistik Merkezi'nden (AILN) yapılan taşıma hacmi de geçen yıl 312 bin 769 metreküpe ulaştı.

Türkiye'nin binek otomobil ihracatındaki liderliğini sürdürdü

Açıklamaya göre, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 211 bin 954 adetlik ihracat adediyle de Türkiye'nin binek otomobil ihracatındaki liderliğini sürdürdü. 2020'de yılın otomobili seçilen yeni Clio ile yılın ilk yarısında üretilmeye başlayan yeni Clio Hibrit modeli de dahil olmak üzere Oyak Renault, ürettiği otomobillerin yaklaşık yüzde 69'unu 50 ülkeye ihraç ederek Türkiye ekonomisine katkıda bulundu.

- "2020'de pandemiye rağmen 300 binden fazla araç üretmeyi başardık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, "Pandeminin etkisi altında başlayan ve tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörü için de zorlu geçen 2020 yılında, başarılı bir üretim performansı gösterdik. 2020'de pandemiye rağmen 300 binden fazla araç üretmeyi başardık. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'ndaki tüm faaliyetlerimizin odağına çalışanlarımızın sağlığını güvenceye alarak, yerel ve ulusal sağlık otoritelerinin talimatlarına uyacak şekilde üretimimize devam ettik. Görünen o ki otomotiv sektörü bir süre daha pandemi koşullarında çalışmaya devam edecek. 2021'de de çalışan sağlığına önem veren, zorlu üretim koşullarına en iyi adapte olan şirketler öne çıkacak. Bu noktada, 50 yıllık bilgi birikimi ile kazandığımız çevik ve esnek üretim kabiliyeti fabrikamızın en büyük gücü. Bu çok değerli özelliğimiz, pandemi dönemini en etkin şekilde yönetmemizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Groupe Renault içinde ve Türkiye'de hibrit araçlar için motor üreten ilk fabrika konumundayız"

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları olarak, Groupe Renault'nun teknolojik dönüşüm stratejisine uyumlu bir şekilde motor üretiminde yeni bir sayfa açtıklarını dile getiren Aoun, "Geçen yıl fabrikalarımızda hibrit araçlar için motor seri üretimine başladık. Groupe Renault içinde ve Türkiye'de hibrit araçlar için motor üreten ilk fabrika konumundayız. Groupe Renault'nun dünyadaki en önemli üretim merkezlerinden biri olarak, sahip olduğumuz insan gücüyle ve teknolojimizle bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da başarılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." açıklamasına bulundu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak