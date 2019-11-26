Oyak Renault kapılarını çalışanlarının ailelerine yeniden açtı

26.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:02

Oyak Renault, çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırmak üzere gerçekleştirdiği "Benim Ailem Benim Fabrikam" adlı aile gezilerine 2 yıl aradan sonra yeniden başladı.

Groupe Renault açıklamasına göre, 50. yıl kutlamaları kapsamında 2 yıl aradan sonra tekrar başlatılan aile gezileri serisinin ilki 18-23 Kasım arasında yapıldı. Oyak Renault çalışanlarının ailelerinin ziyaretine açılan fabrikayı bir hafta içinde 720 kişi gezdi. Aile gezisinin ilk gününde fabrikayı ziyaret eden ailelere Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun da eşlik etti.

Fabrika gezisi öncesinde ailelere hoş geldiniz konuşması yapan Aoun, "Bir süredir devam eden yeni Clio projemiz nedeniyle ara verdiğimiz aile gezilerimize yeniden başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları olarak Türkiye'deki faaliyetlerimize başlamamızın 50'nci yılını kutluyoruz. 50 yıl içinde çok sayıda başarıya imza attık, 7 bin 500 kişiyi aşkın büyük bir aileye dönüştük. Sizlerin sayenizde dünyanın en sevilen otomobillerini ürettik. Bu otomobillerin nasıl üretildiğini bizzat yerinde siz değerli ailelerimizin görecek olmasından mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

-Çocuklar Dijital Dönüşüm okulunda kodlama öğrendi

Aile Gezileri çerçevesinde yine 18-23 Kasım arasında Oyak Renault çalışanlarının çocuklarına yönelik olarak "Oyak Renault Dijital Dönüşüm" okulu düzenlendi. Okul kapsamında her gün 30 olmak üzere bir hafta içinde toplamda 180 öğrenci eğitim aldı.

Atölye çalışmasına katılan çalışanların çocukları, 30 Oyak Renault gönüllü eğitmeni gözetiminde el becerilerini geliştirerek robotik kodlama, 3 boyutlu modelleme öğrendi ve ahşap tasarım atölyesinde kendi tasarımlarını yaptı. Gündüz yapılan atölye çalışmalarından sonra çocuklar aileleri ile birlikte anne ve babalarının çalıştıkları ortamı görme fırsatını yakaladı. Oyak Renault Dijital Dönüşüm Okulu şubat ve nisan ara tatillerde de öğrencilere eğitim vermeye devam edecek. Programın amacı, geleceğin Oyak Renault çalışanları olacak çocuklara dijital dönüşüm yolculuğunun küçük yaştan itibaren öğretilmesi.

Aile Gezileri ne çalışanlar, toplam 4 kişi olmak üzere birinci dereceden yakınlarıyla katılabiliyor. Gezi öncesinde Oyak Renault faaliyetleri hakkında bilgilendirilen aileler, fabrikanın tarihçesini de öğrenme şansı yakalıyor. Bilgilendirme sonrasında üretim sürecine daha yakından tanık olmak için kaporta, montaj ve motor departmanlarını gezen aileler, fabrikadaki çalışma süreçlerini öğrenip Oyak Renault dünyasını daha iyi tanıma fırsat yakalıyor.

Gezi esnasında, üretim bantlarındaki son teknoloji ürünü robotlar özellikle çocukların çok ilgisini çekerken, çalışanlar da Türkiye'nin ihracat ve üretim lokomotifi bu dev şirketin bir parçası olmaktan duydukları gururu aileleri ile paylaşıyor. Çalışanlar aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek yaşadıkları unutulmaz anları ölümsüzleştiriyor.

Yaklaşık 7 bin 500 kişinin istihdam edildiği Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda Aile Gezilerine 2020 yılında da devam edilecek. Engelli çalışanların da aileleriyle birlikte katılabildiği geziler her çalışan ailesiyle birlikte fabrikayı gezene dek düzenli aralıklarla sürecek.

Kaynak: AA