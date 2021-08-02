Oyak Renault ile Karsan arasında "Megan üretiminde iş birliği anlaşması" imzalandı
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Oyak Renault ile Karsan arasında "Megan üretiminde iş birliği anlaşması" imzalandı

Oyak Renault ile Karsan arasında 'Megan üretiminde iş birliği anlaşması' imzalandı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ, Oyak Renault ile varılan anlaşma sonucunda Renault Megane Sedan markalı araçların üretiminin Karsan tesislerinde yapılması için planlanan yatırım tutarının 210 milyon lira olduğunu duyurdu.

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ, Oyak Renault ile varılan anlaşma sonucunda Renault Megane Sedan markalı araçların üretiminin Karsan tesislerinde yapılması için planlanan yatırım tutarının 210 milyon lira olduğunu duyurdu.

Karsan'ın Oyak Renault ile sözleşme imzalanmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Karsan ile Oyak Renault arasında Renault Megane Sedan markalı araçların Karsan tarafından üretilmesine ilişkin anlaşmaya varıldığı, bugün itibarıyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

Söz konusu sözleşmenin süresinin, üretim başlangıç tarihinden itibaren 5 yıl olduğu aktarılan açıklamada, "Sözleşme uyarınca üretim başlangıcı için gerekli yatırımların 1,5 yıl sürede tamamlanması planlanmaktadır. İlgili üretimin Karsan tesislerinde yapılması için planlanan yatırım tutarı 210 milyon liradır. Söz konusu yatırım yıllık 55 bin adetlik kapasiteye cevap verecek şekilde olacaktır." denildi.

Açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin "Hasılata ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Konuya ilişkin Oyak Renault'tan yapılan açıklamada ise anlaşmanın 2022 sonundan itibaren geçerli olacağı belirtilerek, mevcut Megane sedan üretiminin Karsan'a devredilerek Oyak Renault fabrikasının kapasitesinde yeni nesil araçlara yer açılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Aracın üretimi ve montajından Karsan'ın sorumlu olacağı aktarılan açıklamada, Oyak Renault'un da kaporta parçalarının üretim faaliyetine ve üretimi tamamlanmış araçların kalitesi ile parça tedarikçileriyle ilişkilerden sorumlu olmaya devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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