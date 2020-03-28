Oyak Renault'dan koronavirüs arası
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Otomobil

Oyak Renault'dan koronavirüs arası

Koronavirüs salgını nedeniyle Oyak Renault, üretime bir süre ara verme kararı aldı.

28.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:32
Oyak Renault'dan koronavirüs arası

Koronavirüs salgını nedeniyle Oyak Renault, üretime bir süre ara verme kararı aldı.

Oyak Renault'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Oyak Renault Otomobil Fabrikaları olarak, tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri uzun bir süredir yakından takip ediyoruz.

Her zaman önceliğimiz olan çalışan sağlığını göz önüne alarak, T.C Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda önleyici tedbir ve uygulamaları bugüne kadar devreye aldık; almaya da devam ediyoruz.

Global tedarik zincirinde yaşanan aksamaları da dikkate alarak Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'ndaki faaliyetlerimizin büyük bir kısmına 26 Mart 2020 tarihi itibariyle kademeli olarak geçici bir süre ara veriyoruz.

Bu süre zarfında, Oyak Renault yönetimi, virüsün yayılmasının önlenmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan tavsiyeler doğrultusunda, çalışanlarını evlerinde kalmaya, ulusal ve yerel makamların talimatlarına uymaya çağırmaktadır.

Üretime yeniden başlama tarihi ülkedeki ve dünyadaki gelişmelere göre Oyak Renault ve Groupe Renault kararları doğrultusunda paylaşılacaktır.

Oyak Renault iş paydaşları, faaliyetler ve üretimin yeniden başlatılmasıyla ilgili tüm önemli gelişmeler hakkında Oyak Renault web sitesi: www.oyak-renault.com üzerinden bilgilendirilecektir."

Kaynak: Carmedya.com

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