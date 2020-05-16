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OYAK'ın 5 çimento şirketi birleşti

OYAK, halka açık 5 şirketi, Adana Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, Ünye Çimento ve Mardin Çimento'yu, "OYAK Çimento Fabrikaları AŞ" adı altında birleştirdi.

OYAK'ın 5 çimento şirketi birleşti
16.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:44

OYAK, halka açık 5 şirketi, Adana Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, Ünye Çimento ve Mardin Çimento'yu, "OYAK Çimento Fabrikaları AŞ" adı altında birleştirdi.

OYAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, mesleki emeklilik fonu olan OYAK, halka açık beş çimento şirketini, yurtiçi-yurt dışı stratejik planları ve çimento sektöründeki hedefleri doğrultusunda OYAK Çimento markası ile tek çatı altına topladı.

2019 yılının son çeyreğinde birleşme görüşmelerine başlayan Adana Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, Ünye Çimento ve Mardin Çimento, 15 Mayıs 2020 itibarıyla OYAK Çimento markası altında faaliyetlerine güçlü bir şekilde devam edecek.

OYAK, attığı bu önemli adımla Çimento Beton Kağıt Grubu'nun uluslararası finansal piyasalara erişim olanaklarını daha da artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, uluslararası finansal piyasalara yön veren stratejik sektörlerde, küresel çapta milli üretim gücüne sahip öncü oyuncu olmanın önemli olduğunu belirtti.

Bu noktada, OYAK'ın ve Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlayacak hamleleri arka arkaya hayata geçirdiklerini bildiren Erdem, şunları kaydetti:

"Beş şirketimizi tek çatı altında birleştirerek, grubumuzun istikbaline yeni bir ufuk çiziyor, karlılık ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adım atıyoruz. Bu gelişmenin OYAK'a ve ülkemiz ekonomisine fayda sağlayacağına inanıyor, üyelerimizin birikimlerini doğru hamlelerle değerlendirirken, yabancı ortaklarımız ile beraber milli ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediğimizi ifade etmek istiyorum.

Verilen bilgiye göre, OYAK, gerçekleşen bu birleşme hamlesiyle Türkiye'nin çimento sektöründeki liderliğini pekiştirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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