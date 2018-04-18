Oyak Hasılat Paylaşımı Modeliyle Gayrimenkul Projelerine Başlıyor

OYAK, Ayazağa, Dragos ve İkitelli'de hasılat paylaşımı modeliyle konut ve ticaret alanı projelerine start verdiğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "OYAK olarak; İkitelli, Ayazağa ve Dragos'ta başlattığımız konut ve ticaret alanı projelerimizden elde edeceğimiz gelirlerle 330 binden fazla üyemizin birikimlerini karlılıkla değerlendirmeyi ve elde edeceğimiz geliri onların birikimlerine nemalandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

OYAK, yaklaşık 330 bin üyesinin birikimini değerlendirmek amacıyla gayrimenkul projelerini sürdürüyor. 2017 yılında Ankara, İzmir ve Yalova'da yaklaşık 4 milyon metrekare arsa üzerinde 800 milyon TL'lik gayrimenkul yatırımı başlatan OYAK, yeni gayrimenkul projelerini İstanbul'a yönlendirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre OYAK, ilk etapta İstanbul- Türk Telekom Stadyumu yakınındaki 22 bin 444 metrekarelik konut ve ticaret imarlı arsasını 'Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı' modeliyle ihaleye çıkaracak.

Hasılat paylaşımı projelerini etaplar halinde gerçekleştirecek olan OYAK, İkitelli-OYAK Kent'te 18 bin 948 adet ve Maltepe-Dragos'ta 580 adet konut ve ticaret alanından oluşan karma projenin inşası için de ön hazırlıklarını tamamladı. Ayazağa, Dragos ve İkitelli'deki projelerden elde edilecek gelirler ile üye birikimlerinin beslenmesi hedefleniyor.

"330 binden fazla üyemizin birikimlerini karlılıkla değerlendirmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşleri bulunan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Gayrimenkul sektörünün ülkemizde önemli bir geleceği olduğuna inanıyoruz. Bu sektörün içinde kendimizi en doğru şekilde konumlamak ve üyelerimizin birikimlerini değerlendirmek amacıyla OYAK bünyesinde Gayrimenkul Geliştirme Koordinatörlüğümüzü kurarak projelerimize hız verdik. OYAK güvencesiyle hayata geçireceğimiz projelerde çevreyle barışık bir kentsel mimariyi modern yaşamla bütünleştirmeye önem veriyoruz. Bu sebeple projelerimizde tasarım yarışmaları düzenliyor, en iyi tasarımla ilerlemeyi seçiyoruz. OYAK olarak; İkitelli, Ayazağa ve Dragos'ta başlattığımız konut ve ticaret alanı projelerimizden elde edeceğimiz gelirlerle 330 binden fazla üyemizin birikimlerini karlılıkla değerlendirmeyi ve elde edeceğimiz geliri onların birikimlerine nemalandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL