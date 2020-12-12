OYAK Grup Sigorta'ya 'Yılın Sigorta Broker Markası' ödülü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

OYAK Grup Sigorta'ya 'Yılın Sigorta Broker Markası' ödülü

12.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:02
OYAK Grup Sigorta'ya 'Yılın Sigorta Broker Markası' ödülü

Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu. Halk oylaması sonucunda verilen ödüllerde OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş, "Yılın Sigorta Broker Markası" seçildi.

Bu yıl Llyod's'dan yetkili broker olarak iş yapma lisansını alan OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2017'den beri hizmetlerini sürdüren şirket, Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde halk oylaması sonucunda "Yılın Sigorta Broker Markası" ödülünün sahibi oldu. OYAK Grup Sigorta'nın dijitalleşmeye ve müşteri memnuniyetine verdiği önem sonucu elde ettiği "Yılın Sigorta Broker Markası" ödülünü, OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları Özlem Karacaoğlu ve Ali Aktuğ aldı.

Küresel olarak sektördeki en iyi ve en güvenilir sigorta ve reasürans brokerlik kurumu olmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren şirket hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. - İSTANBUL

OYAK Grup Sigorta'ya 'Yılın Sigorta Broker Markası' ödülü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Altın Marka Ödülleri'nde 'Yılın İçecek Markası' Kızılay Maden Suyu'nun oldu
Altın Marka Ödülleri'nde "Yılın İçecek Markası" Kızılay Maden Suyu'nun oldu
Trafik sigortasında 'tavan fiyat' 2021'de de devam edecek
Trafik sigortasında "tavan fiyat" 2021'de de devam edecek
Türkiye'de tarımsal üretimin sigortası: Konya Ovası
Türkiye'de tarımsal üretimin sigortası: Konya Ovası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Aleyna Tilki Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: OYAK Grup Sigorta'ya 'Yılın Sigorta Broker Markası' ödülü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:03:40. #1.15#
title