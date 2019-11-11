OYAK, British Steel için müzakerelerin sonlandırıldığını bildirdi

British Steel'de yapılan incelemeleri tamamlayan OYAK iştiraklerinden Ataer Holding, beklenen ticari verimliliğin sağlanamayacağı gerekçesiyle müzakerelerin sonlandırıldığını açıkladı.

11.11.2019 14:37 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:52
OYAK, British Steel için müzakerelerin sonlandırıldığını bildirdi

British Steel'de yapılan incelemeleri tamamlayan OYAK iştiraklerinden Ataer Holding, beklenen ticari verimliliğin sağlanamayacağı gerekçesiyle müzakerelerin sonlandırıldığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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