Oya İşboğa kimdir? FOX konuğu müzisyen Oya İşboğa kaç yaşında, nereli? Şarkıları neler?

Oya İşboğa kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Lise eğitimi boyunca Türk sanat müziği korolarında görev alan İşboğa, "Kapıları Açmak" adlı televizyon dizisinde seslendirdiği gazellerle ünlendi. 2012 yılında "Yağmur" isimli albümü piyasaya çıktı.

OYA İŞBOĞA KİMDİR?

Türk sanat müziği ses sanatçısı Oya İşboğa, 3 Mart 1983 tarihinde İzmit'de dünyâya gelmiş, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu yer olan İzmit'de tamamlamıştır. 1997 – 2000 yılları arasındaki lise eğitimi boyunca, aynı okulun Türk Sanat Müziği konusunda solist ve korist olarak görev almış, 1999 – 2002 yılları arasında İzmit Büyükşehir Belediyesi Konservatuarına bağlı olan korada klasik Türk müziği çalışmalarına devam etmiştir.

Doğum Yeri: İzmit

Doğum Tarihi: 3 Mart 1983

İlk Albüm: Şimdi Hatırda Mıdır

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