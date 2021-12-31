Oya İşboğa kimdir? FOX konuğu müzisyen Oya İşboğa kaç yaşında, nereli? Şarkıları neler?
Gündemin merak edilen isimleri arasında yer alan ses sanatçısı Oya İşboğa hakkında Oya İşboğa kimdir? Oya İşboğa kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşboğa, 2007'de Nevzat Sümer ile birlikte "Şimdi Hatırda Mıdır" adında bir klasik Türk müziği albümü yayınladı.
Oya İşboğa kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Lise eğitimi boyunca Türk sanat müziği korolarında görev alan İşboğa, "Kapıları Açmak" adlı televizyon dizisinde seslendirdiği gazellerle ünlendi. 2012 yılında "Yağmur" isimli albümü piyasaya çıktı.
OYA İŞBOĞA KİMDİR?
Türk sanat müziği ses sanatçısı Oya İşboğa, 3 Mart 1983 tarihinde İzmit'de dünyâya gelmiş, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu yer olan İzmit'de tamamlamıştır. 1997 – 2000 yılları arasındaki lise eğitimi boyunca, aynı okulun Türk Sanat Müziği konusunda solist ve korist olarak görev almış, 1999 – 2002 yılları arasında İzmit Büyükşehir Belediyesi Konservatuarına bağlı olan korada klasik Türk müziği çalışmalarına devam etmiştir.
- Doğum Yeri: İzmit
- Doğum Tarihi: 3 Mart 1983
- İlk Albüm: Şimdi Hatırda Mıdır
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet