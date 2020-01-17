Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi'nde karne heyecanı

17.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:46

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören çocuklara 2019-2020 eğitim-öğretim ilk döneminin karnelerini verdi, duygusal anlar yaşandı.



Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nin bünyesinde bulunan Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi'nde açılan örgün öğretim sınıfında yarıyıl tatili dolayısıyla, Başkan Fatma Şahin tarafından karneleri dağıtıldı. Hem uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gören hem açılan sınıfta eğitim ve öğretim hayatına devam eden öğrencilerin karne dağıtım törenine, aileler ve Şehitkamil kaymakamı Ömer Kalaylı'da katıldı. Karnelerini alan başarılı öğrenciler protokolle beraber pasta kesti.



Şahin: "Birbirimize destekle bu sıkıntılı günleri geride bırakacağız"



Törende konuşan Başkan Şahin, hayatta zaman zaman zorluk yaşanacağını ama koca bir geleceğin gençleri beklediğini söyleyerek, "Her biriniz bir hayatsınız çok kıymetlisiniz. Sorunlara karşı önemli olan çözme kapasitesine ulaşmanız. Bugün karşımda bu sorunla baş etme iradesi gösteren, geleceği aydınlık gençler görüyorum. Buranın ne farkı var. Burada eğitim var. Özgüven sağlıyor. Kendi başına ayakları üzerinde duruyor. Rehabilitasyon sürecinde en önemli kısım yeniden maddeye dönüşü engellemek. Burada moral motivasyon üzerine, yapılan işi ödüllendirme üzerine bir model var. Bunun içinde ailelerimize çok iş düşüyor, kuvvetli destekleri gerekiyor. Burası tam bir aile ortamı. Aile ortamında iyi ile kötü günde, hastalıkta beraber olunur. Bu ailenin ferdi olarak bugün sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ifade etmek istiyorum. Başkan olarak sizlerle sohbet ettiğim zaman, en büyük eksikliğin eğitim olduğunu gördük. Eğitiminizi tamamlayıp diplomalarınızı almanız lazım. Diploma sizi güçlendirir, geleceğe hazırlar. Bununla ilgili düşündüğümüzde örgün öğretim içerisinde sınıflarla adapte olmamız gerekti. Karneler, moral, motivasyon ve kendimizi görmek için önemli. Nerede güçlüyüz, nerede zayıfız, bunu kendimizi tartmamız bakımından önemliydi. Sizleri yarın, doktor, mühendis, öğretmen olarak görmek, bu fırsatı sunmak istiyoruz. Birbirimize destekle bu sıkıntılı günleri geride bırakacağız. Önümüz aydınlık. Bu tatilde kültür çalışmalarıyla kendimizi geliştireceğiz ve bol bol okuyacağız, spor yapacağız. Bütün engelleri aşıp diplomayı elimize alacağız. Yarının yöneticileri siz olacaksınız" dedi.



Kalaylı: "Bu merkez örnek bir proje"



Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, ara tatilin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu merkez örnek bir proje. Daha önce çalıştığım yerlerde de örnek alınsın diye buraya heyet göndermiştim. Bugün karnelerinizi alacaksınız, ara tatili iyi değerlendirin. Kitap okuma ile değerlendirme için büyük bir fırsat. Siz gençler için birçok yatırım yapılıyor" diye konuştu.



"Bu temiz hayatı sürdüreceğim"



Tedavi gören gençler, başkan Fatma Şahin'in yanlarında olduklarından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Rehabilitasyon Merkezi sayesinde kendilerini yeni ve temiz bir hayata hazırladıklarını ifade ederek, bu temiz hayatı sürdüreceklerini ve pişman olunan zamanları unutmak için ellerinden gelen ne varsa sonuna kadar yapacaklarının altını çizdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA