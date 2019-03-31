- Sandık görevlilerinin helikoptere binmesi

Helikopterin havalanması, inişi

Genel detay Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

SİİRT - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü.

Kaynak: AA