Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı
- Sandık görevlilerinin helikoptere binmesi Helikopterin havalanması, inişi Genel detay Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı SİİRT - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar...
- Sandık görevlilerinin helikoptere binmesi
Helikopterin havalanması, inişi
Genel detay Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı
SİİRT - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü.
Kaynak: AA