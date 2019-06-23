Oy kullanmaya koltuk değneği ile geldi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çatalca'da oy kullanımı devam ediyor Selin Yavuz'un oy kullanmaya koltuk değneği ile gelişi ve oy kullanışı İSTANBUL - İstanbul'un Çatalca ilçesinde yenilenen İstanbul seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Çatalca'da oy kullanımı devam ediyor
Selin Yavuz'un oy kullanmaya koltuk değneği ile gelişi ve oy kullanışı
İSTANBUL - İstanbul'un Çatalca ilçesinde yenilenen İstanbul seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Çatalca ilçesinde yaşayan Selin yavuz Ferhat Paşa İlkokuluna koltuk değneği ile geldi.
Kaynak: AA
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