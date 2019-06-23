Oy kullanmaya koltuk değneği ile geldi

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Çatalca'da oy kullanımı devam ediyor

Selin Yavuz'un oy kullanmaya koltuk değneği ile gelişi ve oy kullanışı

İSTANBUL - İstanbul'un Çatalca ilçesinde yenilenen İstanbul seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Çatalca ilçesinde yaşayan Selin yavuz Ferhat Paşa İlkokuluna koltuk değneği ile geldi.

Kaynak: AA