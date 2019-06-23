Oy kullanma cezası ne kadar? Oy kullanma cezası nereye ödenecek?

23 Haziran İstanbul seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun rekabeti seçime damga vurdu. Bunun yanı sıra Saadet Partisi, Vatan Partisi ve 17 de bağımsız aday seçimlere katıldı. 23 Haziran seçimlerinde vatandaşlık görevi olan oy verme hakkını kullanmayanlar da bulunuyor. Oy kullanmamanın cezası nedir? Oy kullanmama cezası nereye ödenecek?

OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının belirleneceği 23 Haziran seçimlerinde oy kullanmayan veya kullanamayan vatandaşlar olacak. Önceki seçimlerde, çeşitli nedenlerle oy kullanamayan seçmene oy kullanmama cezası kesildi. Fakat oy kullanmama cezası olarak ödenmesi gereken ücreti tahsil etmek adına da bir çalışma yapılmayarak, çıkarılan kanunlarla bu borçlar silindi. Öte yandan 23 Haziran seçimlerinde de oy kullanmama cezası uygulanacak.

OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?

Oy kullanmak, her bireyin devletine karşı olan görevlerinden biridir. Bir bireyin, seçme hakkını kullanması zorunlu olup bu durum sadece kişiyi değil tüm ülkeyi etkilediği için oy kullanma işlemi gerçekleşmediği zaman cezai uygulamalar devreye giriyor. 23 Haziran seçimlerine ilişkin oy kullanmama cezası miktarı henüz belli değil. Ancak, 2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar, 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti.

OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE ÖDENECEK?

Oy kullanılmaması halinde kişilere gelen ceza ücret ödemesi Maliye Bakanlığı'na yapılacak. Oy kullanma cezası ile ilgili tebligat kişiye ulaştığı zaman ödeme yöntemleri bu pusula üzerinde yer alacak. Maliye Bakanlığı, PTT gibi kurumlar bu cezanın ödemesinin yapılacağı esas yerlerdir.