Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı
Oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlenip çuvallara konularak İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı.
Oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlenip çuvallara konularak İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlendi. Mühürlenen pusulalar çuvallara konularak İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi! Sonuçları gelmeye başladı, işte oy oranları
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