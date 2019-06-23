Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı

Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı

Oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlenip çuvallara konularak İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı.

Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı

Oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlenip çuvallara konularak İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlendi. Mühürlenen pusulalar çuvallara konularak İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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