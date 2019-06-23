Oy çuvalları İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandı

Oy çuvalları İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandı

Oy çuvalları İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandıİSTANBUL - Oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlenip çuvallara konularak İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandı.

Oy çuvalları İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandı
İSTANBUL - Oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlenip çuvallara konularak İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandı.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlendi. Mühürlenen pusulalar çuvallara konularak İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandı.

Kaynak: İHA
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