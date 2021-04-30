Oxygen Esports VALORANT Challenger EMEA Playoff'larında bir üst tura adını yazdırdı!
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Oxygen Esports VALORANT Challenger EMEA Playoff'larında bir üst tura adını yazdırdı!

Oxygen Esports VALORANT Challenger EMEA Playoff'larında bir üst tura adını yazdırdı!
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Temsilcimiz Oxygen Esports VALORANT Challenger EMEA Playoff'larında yarı finalde!

Saat 18.00'de başlayan Guild Esports ile olan maçını kazanan Oxygen Esports VALORANT Challenger EMEA Playoff'larında bir üst tura adını yazdırdı. Başarılı takım bu zorlu seride ilk haritayı kazanırken ikinci haritayı kaybetmişti. Serinin üçüncü ve son maçının ardından rakibini yenen Oxygen Esports adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Başarılı takım bu zafer ile birlikte İzlanda macerasına devam ediyor.

İlk harita Ascent 13-9 kazanan Oxygen Esports

ikinci harita Split 13-7 kazanan Guild Esports

üçüncü harita haven

Canlı bir şekilde sunulan maçlarda bizi gururlandıran Oxygen Esports'ı ve oyuncularını tebrik ediyor, İzlanda yolunda mücadele edecekleri maçlarda da başarılar diliyoruz.

OXYGEN ESPORTS (OXG)

Glovee

Turko

XiSTOU

toronto

m1tez

Kaynak: Playerbros

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