Oxygen Esports sosyal medyada artık Türkçe paylaşımlar yapacak

New England merkezli espor organizasyonu Oxygen Esports bünyesinde, Türk oyunculardan oluşan iki adet Valorant kadrosu bulunuyor. Global espor organizasyonu Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyor. Başarılı kulüp Türk takipçileri için önemli bir adım attı.

Türk taraftarlarına daha kolay ulaşım sağlamak amacıyla Türkçe paylaşım yapacağı bir Twitter hesabı açtı. Böylelikle organizasyonun tüm haberleri ve maç duyuruları Türkçe olarak yeni açılan hesapta paylaşılacak.

Yeni hesap organizasyonun ve Türk oyuncuların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla duyuruldu. Yapılan paylaşımlarda kulübün artık Twitter üzerinden Türkçe paylaşımlar yapacağı söylendi. Taraftarların takımla ilgili güncel ve özel içerikleri kaçırmaması için takipte kalmaları tavsiye edildi.

Yeni açılan hesaptan bir de yeni Türkçe Youtube hesabı duyuruldu. Yapılan paylaşımda Türkçe olarak Youtube'a özel içeriklerin geleceği söylendi. Oxygen Esports Resmi Türkiye hesabına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros