Oxygen Esports sosyal medyada artık Türkçe paylaşımlar yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Oxygen Esports sosyal medyada artık Türkçe paylaşımlar yapacak

19.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:24
Oxygen Esports sosyal medyada artık Türkçe paylaşımlar yapacak

Oxygen Esports Resmi Türkiye (Oxg_EsportsTR) Twitter hesabı açıldı!

New England merkezli espor organizasyonu Oxygen Esports bünyesinde, Türk oyunculardan oluşan iki adet Valorant kadrosu bulunuyor. Global espor organizasyonu Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyor. Başarılı kulüp Türk takipçileri için önemli bir adım attı.

Türk taraftarlarına daha kolay ulaşım sağlamak amacıyla Türkçe paylaşım yapacağı bir Twitter hesabı açtı. Böylelikle organizasyonun tüm haberleri ve maç duyuruları Türkçe olarak yeni açılan hesapta paylaşılacak.

Yeni hesap organizasyonun ve Türk oyuncuların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla duyuruldu. Yapılan paylaşımlarda kulübün artık Twitter üzerinden Türkçe paylaşımlar yapacağı söylendi. Taraftarların takımla ilgili güncel ve özel içerikleri kaçırmaması için takipte kalmaları tavsiye edildi.

Yeni açılan hesaptan bir de yeni Türkçe Youtube hesabı duyuruldu. Yapılan paylaşımda Türkçe olarak Youtube'a özel içeriklerin geleceği söylendi. Oxygen Esports Resmi Türkiye hesabına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Ayşegül Çınar Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Cüneyt Çakır Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oxygen Esports sosyal medyada artık Türkçe paylaşımlar yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 16:27:32. #1.14#
title