Oxygen Esports NBA2K kadrosunu duyurdu!

Oxg_EsportsTR artık parkede de mücadele edecek!

Başarılı espor organizasyonlarından Oxygen Esports NBA2K kadrosunu duyurdu. Başarılı ekip sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile yeni oyuncularına hoş geldin derken taraftarlarına da mücadele edeceği yeni oyununu duyurdu.

Takımın yaptığı transferler ile oluşturduğu yeni kadrosu:

Çınar 'XCHANGEZ61' Keskin

Kaan Efe 'MJAXSON2K' Çelebi

Egemen Battal 'VEGO2K' Kubat

Mustafa Kerem 'ASTRAZETR' Arat

Bartu 'BRTCOSKUN' Coşkun

Playerbros olarak yeni mücadelelere adım atan ve yeni oyuncularına başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros