Oxygen Esports NBA2K kadrosunu duyurdu!
24.03.2021 00:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:23
Oxg_EsportsTR artık parkede de mücadele edecek!
Başarılı espor organizasyonlarından Oxygen Esports NBA2K kadrosunu duyurdu. Başarılı ekip sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile yeni oyuncularına hoş geldin derken taraftarlarına da mücadele edeceği yeni oyununu duyurdu.
Takımın yaptığı transferler ile oluşturduğu yeni kadrosu:
Çınar 'XCHANGEZ61' Keskin
Kaan Efe 'MJAXSON2K' Çelebi
Egemen Battal 'VEGO2K' Kubat
Mustafa Kerem 'ASTRAZETR' Arat
Bartu 'BRTCOSKUN' Coşkun
Playerbros olarak yeni mücadelelere adım atan ve yeni oyuncularına başarılar diliyoruz!
Kaynak: Playerbros