Oxygen Esports, Kadın VALORANT Takımını Duyurdu!
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Oxygen Esports, Kadın VALORANT Takımını Duyurdu!

17.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:42
Oxygen Esports, Kadın VALORANT Takımını Duyurdu!

İngiltere merkezli espor organizasyonu Oxygen Esports, tamamı kadın temsilcilerimizden oluşan VALORANT takımını duyurdu.

Oxygen Esports'u ilk olarak, temsilcilerimizden oluşan ve organizasyon arayan looking4org takımını bünyelerine kattıklarında duymuştuk. Organizasyon o güne kadar zaten Rainbow 6 Siege, Rocket League ve Fortnite gibi oyunlarda takımlara sahipti. Ancak bilinirliğini, looking4org ile imzalayıp VALORANT sahnesinde girdiklerinde daha da artırdılar.

Bunun ardından kadınlardan oluşan VALORANT takımı kurmaları, yüzümüzü gülümseten bir adım. Esporun geçmişten günümüze erkek baskın bir sektör olmasına rağmen, son yıllarda bunun değişeceği inancındayım. Oxygen Esports veya Cloud9 gibi takımların da VALORANT sahnesinde kadınlardan oluşan takımlar kurması, bu değişimi hızlandıracak yollardan biri. Umuyorum bütün takımlar bu yolda adım atarlar.

Cloud9 Kadın Valorant Takımı Duyuruldu!

Oxygen Esports kadın VALORANT takımının kadrosuna bakacak olursak:

Süreyya 'Gia' Barel

Zehra 'Felipa' Durak

Zeynep Sualp 'Ritha' Öztürk

Neslihan 'Ness' Demir

Açelya 'Julis' Özgen (Yedek)

Genç bir ekipten oluşan takımda, Ritha gibi daha önce profesyonel arenada bulunmuş isimler de yer alıyor. Takımın birlikte iyi yerlere geleceğine inancım tam.

Ayrıca Oxygen Esports kadın VALORANT takımı, geçtiğimiz haftasonu tamamlanan VCT Challengers 1 Türkiye elemelerine katılmış, ilk turda DISSBNC Esports'u yenmelerine rağmen sonraki tur Rare Esports'a yenilip turnuvadan elenmişlerdi. Umarım sonraki Challengers'ta onları ana turnuvaya katılırken görebiliriz.

Oxygen Esports'u böyle bir adım atıp kadınlardan oluşan VALORANT takımı kurduğu için kutluyorum. Ayrıca bütün temsilcilerimize Oxygen Esports'ta başarılar diliyorum!

#OXXGVAL #OXGHELAL

Kaynak: ESporTimes

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