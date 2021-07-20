Oxygen Esports Kadın VALORANT takım oyuncusunu arıyor!

Başvurular tam gaz devam ediyor!

Ülkemizde kurulan bir espor organizasyonu olmamasına rağmen Türkiye'de faaliyet gösteren Oxygen Esports Kadın VALORANT takım oyuncusunu arıyor.

Espor ekosisteminde genel olarak cinsiyetçiliğine maruz kalan kadın oyuncularımız için adımlar atılmaya devam ediliyor. Oxygen Esports Türkiye Twitter hesabı da bu yüzden geçtiğimiz saatlerde "VALORANT Kadın Takımı" için taraftarlarından ve takipçilerinden yardım istedi. Takıma 5. olarak katılacak oyuncu için başvurularını açan organizasyon, geçtiğimiz saatlerde 2 kadın oyuncusu ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Bu ayrılığın hemen ardından da başvurular açıldı.

Eğer siz de VALORANT espor ekosisteminde yer almak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. tıklayarak başvuru formuna hızlıca ulaşabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros