Oxygen Esports Kadın Valorant kadrosunu duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Oxygen Esports Kadın Valorant kadrosunu duyurdu

16.02.2021 22:42 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:46
Oxygen Esports Kadın Valorant kadrosunu duyurdu

Amerika merkezli Oxygen Esports organizasyonu, Türk oyunculardan kurulu kadın Valorant takımı kurdu.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, oyuncuların güzel vuruşlarının olduğu bir video eşliğinde kadro bilgisi paylaşıldı.

https://twitter.com/OXG_Esports/status/1361700930790563844's=20

Ülkemizde gün geçtikçe kadın Valorant takımları kurulmaya devam ediyor. Oxygen Esports ta bu kervana katılan takımlardan biri oldu. Çok yakında sadece kadın Valorant takımlarının olduğu turnuvalar görebiliriz. Yeni kurulan Oxygen ekibine ve tüm kadın Valorant takımlarına başarılar dileriz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Osman Kavala Muharrem İnce Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Osman Özköylü Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Milli Terör Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oxygen Esports Kadın Valorant kadrosunu duyurdu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 22:48:29. #1.14#
title