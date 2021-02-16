Oxygen Esports Kadın Valorant kadrosunu duyurdu

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, oyuncuların güzel vuruşlarının olduğu bir video eşliğinde kadro bilgisi paylaşıldı.

https://twitter.com/OXG_Esports/status/1361700930790563844's=20

Ülkemizde gün geçtikçe kadın Valorant takımları kurulmaya devam ediyor. Oxygen Esports ta bu kervana katılan takımlardan biri oldu. Çok yakında sadece kadın Valorant takımlarının olduğu turnuvalar görebiliriz. Yeni kurulan Oxygen ekibine ve tüm kadın Valorant takımlarına başarılar dileriz.

Kaynak: Playerbros