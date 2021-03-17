Oxygen Esports GUNNAR Optiks ile ortaklık anlaşmasına imza attı

Oxygen Esports (OXG_Esports) ve GUNNAR Optiks (GUNNAROptiks) ortaklık anlaşmasına vardı!

Oyuncu gözlüklerinin önde gelen markalarından ve Oxygen Esports, GUNNAR'ın Oxygen Esports'un özel gözlük tedarikçisi olması için özel bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

New England merkezli espor organizasyonu Oxygen Esports, GUNNAR Optiks'in özel gözlük tedarikçisi olmasını sağlayacak bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma 2021 yılına kadar devam edecek ve oyuncuların sunduğu ürün önerileri, ekipten marka elçisi içeriği ve marka bilinirliğini artırmak için içerik girişimlerini içerecek.

GUNNAR Optiks Pazarlama Direktörü Georgina Petrie:

Başarılı organizasyon, Rainbow Six: Siege, Rocket League, Fortnite, Hearthstone ve Valorant dahil olmak üzere espor alanında en çok izlenen oyunlarda rekabet ediyor. Yeni açıkladıkları Six-Siege kadroları, sezonlarına 22 Mart'ta Las Vegas'ta resmen başlayacak. Bildiğiniz üzere Oxygen Esports Valorant kadrosu tamamen Türk oyunculardan oluşuyor. Üstelik organizasyonun kadın Valorant takımı da Türk kadın oyuncularımızdan oluşuyor.

Oxygen Esports Genel Müdürü ve kurucu ortağı Adam Morrison:

Karşılıklı fayda sağlayan ortaklık yıl sonuna kadar devam edecek ve GUNNAR marka farkındalığı girişimlerine ek olarak ürün aşınma testleri, GUNNAR'ın mevcut ve yeni oyun gözlükleri hakkında geri bildirim ve önemli oyunculardan ürün önerileri konusunda yardım alacak.

Kaynak: Playerbros