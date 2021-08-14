Oxygen Esports G2 Esports engelini aşamadı, temsilcimiz alt eşleşmelerden turnuvaya devam edecek!
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Oxygen Esports G2 Esports engelini aşamadı, temsilcimiz alt eşleşmelerden turnuvaya devam edecek!

Oxygen Esports G2 Esports engelini aşamadı, temsilcimiz alt eşleşmelerden turnuvaya devam edecek!
Playerbros - Haberler | Gamegar

2021 VCT Aşama 3 EMEA playoff'larında Oxygen Esports G2 Esports engelini aşamadı, temsilcimiz alt eşleşmelerden turnuvaya devam edecek. Dün başlayan seri, teknik aksaklıklar yüzünden yarım kalmıştı, G2 Esports dün aldığı bir maçın ardından bugün ikinci galibiyetini alarak adını bir üst tura yazdırdı.

dün ilk maçta istediği başlangıcı yapamamıştı. Teknik sorun yaşanılan maçta da oyuncular ve oyun soğumuş ve sonuç olarak temsilcimiz bugün oynanılan maçı mağlubiyet ile bitirdi. Ancak hiçbir şey bitmiş değil, temsilcimiz alt eşleşmelerde Team Liquid ile bugün saat 16.00'da karşılaşacak!

Kaynak: Playerbros

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