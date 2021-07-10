Oxygen Esports Fan Header'lar sizlerle buluşuyor!

Kişiye özel tasarımlar sizlerle buluşuyor!

Kendinize özel Oxygen Esports tasarımına ne dersiniz? Oxygen Esports Fan Header'lar sizlerle buluşuyor.

Organizasyonun "TR" hesabı üzerinden paylaşılan gönderide "VCT Final" gününe özel bir etkinlik düzenleniyor. Birbirinden farklı 5 adet tasarıma sahip olmanız için yapmanız gerekenler ise çok basit. İsterseniz bu tasarımları nasıl alacağınıza birlikte göz atalım:

tıklayarak Oxygen Esports'un Twitter hesabı üzerinden paylaştığı gönderiye gidin.

Gönderiye istediğiniz tasarımı yorum olarak belirtin ve tasarımınızın size ulaşmasını bekleyin.

Organizasyon ayrıca yoğunluktan dolayı istediğiniz tasarımın size ulaşması biraz zaman alabileceğini belirtiyor.

Playerbros ekibi olarak bugün oynanacak olan Oxygen Esports - SuperMassive Blaze maçı için de her iki takıma da başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros