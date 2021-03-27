Oxygen Esports DodoPınar'ı içerik üreticisi olarak bünyesine dahil etti!

Oxg_EsportsTR DodoPınar'ı içerik üreticisi olarak bünyesine dahil etti!

Başarılı espor organizasyonlarından Oxygen Esports DodoPınar'ı içerik üreticisi olarak bünyesine dahil ettiğini duyurdu. Başarılı espor takımı sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bir gönderi ile yeni VALORANT yayıncısı Doğukan "DodoPınar" Pınar'ı taraftarlarına tanıttı.

Yakın bir zamanda yine Teamfight Tactics transfer ile gündemimize oturan Oxygen Esports, espor ekibini ve yayıncı kadrosunu gün geçtikçe büyütüyor. TFT'nin Dünya birincisi unvanı ile bildiğimiz Ömer Deniz 'Ging' Gülbay transferinden sonra Oxygen Esports duracak gibi görünmüyor. Playerbros olarak başta DodoPınar ve Ging olmak üzere Oxygen Esports'a başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros