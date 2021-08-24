Oxijen TV, Sakarya'da yayına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oxijen TV, Sakarya'da yayına başladı

Oxijen TV, Sakarya'da yayına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Oxijen TV, Düzce ve Bolu'dan sonra Sakarya'da da haber yayınına başladı.

Oxijen TV, Düzce ve Bolu'dan sonra Sakarya'da da haber yayınına başladı. Şehir genelinde astıkları afişler ile Sakarya'da tanıtımına da başlayan kanal, bölgenin sesi olmayı hedefliyor.

Düzce'de uzun yıllardır hizmet veren Oxijen Medya'nın yeni dijital yüzü ve bölgenin haber ekranı Oxijen TV, haber ağını genişleterek bölgede bulunan illerde de yayına başladı. Düzce ve Bolu'nun ardından Sakarya'da da haber yayınına başlayan Oxijen TV, şehirde kendi mecrasında yüzlerce açık hava afişi asarak Sakaryalılara tanıtımını yaptı. Kentte tanıtım atağı başlatan Oxijen TV, her geçen gün artan izleyici kitlesi ile bölgenin sesi olmayı hedefliyor. - SAKARYA

Oxijen TV, Sakarya'da yayına başladı
Oxijen TV, Sakarya'da yayına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Ofisi'ni feshetti
Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Ofisi'ni feshetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu Açıklaması
Sosyal medya paylaşımıyla yardım isteyen Fatma Yasak'ın eşi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Sosyal medya paylaşımıyla yardım isteyen Fatma Yasak'ın eşi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Buğra Kavuncu Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Cimilli İbo Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Muslera Ali Koç Arda Güler Arda Turan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Oxijen TV, Sakarya'da yayına başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 13:14:40. #1.16#

title