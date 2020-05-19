Oxford uzmanlarından kritik koronavirüs açıklaması: Aşı kısmi koruma sağlıyor
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Oxford uzmanlarından kritik koronavirüs açıklaması: Aşı kısmi koruma sağlıyor

İngiltere'de faaliyet gösteren Oxford Üniversitesi'nde yürütülen aşı çalışmasında koronavirüsünün aşıya karşı direncini gözler önüne serdi.

Oxford uzmanlarından kritik koronavirüs açıklaması: Aşı kısmi koruma sağlıyor
19.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:13
İngiltere'de faaliyet gösteren Oxford Üniversitesi'nde yürütülen aşı çalışmasında koronavirüsünün aşıya karşı direncini gözler önüne serdi. Maymunlar üzerindeki testlerde, aşı uygulanan denekler arasında virüsün yayıldığı görüldü.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin bir çok ülke aşı geliştirmek için çalışamalarını sürdürüyor. Bilim insanları, İngiltere'de bulunan ve dünyanın en iyi üniversitelerinden Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısının fareler ve makak maymunları üzerinde yapılan deneyler sonucu insan üzerinde yalnızca "kısmi koruma" sağlayabileceğini söyledi. Maymunlar üzerinde gerçekleşen deneyde; aşılanmış maymunların bir süre sonra yeniden enfekte olduğu ve virüs miktarında aşılanmamış maymunlara kıyasla bir azalış olmadığı belirtildi. Aşı denemelerinin yakın zamanda insanlar üzerinde de denenmesi bekleniyor.

ÇALIŞMAYA 130 MİLYON STERLİN DESTEK VERİLMİŞTİ

İngiliz hükümeti koronavirüs (Covid-19) aşısı çalışmaları için 130 milyon sterlinlik destek paketini açıklamış, Oxford Üniversitesi'nin ilaç firması AstraZeneca ile 100 milyon doz üretim için anlaştığı ve ilk 30 milyonun Eylül ayına kadar İngiltere içinde dağıtılması kararının alındığı belirtilmişti.


- İngiltere

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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