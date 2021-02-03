Oxford Üniversitesi'nden Oxford-AstraZeneca aşısı araştırması
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Oxford Üniversitesi'nden Oxford-AstraZeneca aşısı araştırması

03.02.2021 09:34 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:38
Oxford Üniversitesi'nden Oxford-AstraZeneca aşısı araştırması

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırma, Kovid-19'a karşı geliştirilen Oxford-AstraZeneca aşısının bireyleri hastalıktan korumasının yanı sıra koronavirüsün bulaştırılmasını "büyük ölçüde" engellediği sonucuna vardığı belirtildi.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırma, Kovid-19'a karşı geliştirilen Oxford-AstraZeneca aşısının bireyleri hastalıktan korumasının yanı sıra koronavirüsün bulaştırılmasını "büyük ölçüde" engellediği sonucuna vardığı belirtildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs devam ediyor.  ?Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, Kovid-19'a karşı geliştirilen Oxford-AstraZeneca aşısının bireyleri hastalıktan korumasının yanı sıra koronavirüsün bulaştırılmasını "büyük ölçüde" engellediği sonucu ortaya çıktı. Kamuoyuyla paylaşılmayan araştırmada çıkan sonuçlara göre, aşıların bireyleri yalnızca ağır hasta olmaktan koruması durumunda toplumsal bağışıklık için nüfusun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Aşı ancak uygulandığı bireyleri koruyabiliyor. Ancak eğer aşı virüsün yayılmasını da engellerse, aşı olan her birey kendisinin yanı sıra diğerlerini de korumuş olacak ve bu durum salgının seyrinde ciddi bir etki yaratacak.

TESTLERİN POZİTİF ÇIKMA ORANI YARI YARIYA DÜŞTÜ

İngiliz medyasında çıkan habere göre, Oxford Üniversitesi'nin 17 bin kişiden alınan örneklerle yaptığı araştırma, katılımcılardan her hafta numuneler alarak "ne kadar virüs taşıdıklarını" izledi. İki dozun da yapıldığı kişilerde kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yarı yarıya azaldı. Öte yandan, virüsü taşımayan bireylerin hastalığı bulaştırması da mümkün olmadığından, mevcut sonuçlar aşının bulaştırıcılığa karşı ciddi bir etkisi olduğu şeklinde yorumlanıyor.

İLK DOZUN 3 AYDAKİ ETKİSİ YÜZDE 76 DÜZEYİNDE

Araştırmada ortaya çıkan diğer bir sonuca göre, Oxford-AstraZeneca aşısı yalnızca ilk dozun yapılmasından sonraki üç ayda yüksek düzeyde koruyucu olmayı sürdürüyor. Oxford Üniversitesi'ndeki çalışma, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'dan 17 bin kişide ilk doz aşının ardından koruyuculuk düzeyinin 3 ay boyunca yüzde 76 düzeyinde kaldığını gösterdi. İkinci dozun ardından bu oran yüzde 82'ye yükseldiği ifade edildi. İngiltere'de 9,6 milyondan fazla kişiye aşının ilk dozu yapılırken, tüm dünyada 100 milyondan fazla dozun uygulandığı tahmin ediliyor.


- İngiltere

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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