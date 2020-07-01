Oxford Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı müjdesi
İngiltere'deki Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı koronavirüs (Covid-19) aşısının 3'üncü fazı olan insan denemelerinin başarılı olduğunu açıkladı.
01.07.2020 17:44 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:56
İngiltere'deki Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı koronavirüs (Covid-19) aşısının 3'üncü fazı olan insan denemelerinin başarılı olduğunu açıkladı. Bilim insanları, aşıyla birlikte insan vücudunun virüse karşı kendisini koruduğunu ifade etti.
Kaynak: DHA