Oxford Üniversitesi, koronavirüs hastalarının ölüm oranını azaltan ilacı buldu İngiltere, koronavirüs hastalarının hayatını kurtaran bir ilacın bulunduğunu duyurdu. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma; jenerik kullanımı olan steroid dexamethasone isimli ilacın Kovid-19 hastalarındaki ölüm oranını düşürdüğünü ortaya çıkardı. Söz konusu ilaç, eczanelerde de satılıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 480 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, 8 milyonun üzerinde insan ise ölümcül salgına yakalandı. Salgına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken İngiltere'den güzel bir haber geldi. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma Kovid-19 hastalarının hastanedeki ölüm oranını düşüren bir ilaç keşfetti.

ÖLÜM ORANINI DÜŞÜRÜYOR

Bilim insanları genel kullanımı da olan steroid ilacı dexamethasone isimli ilacın hastanede tedavi olan koronavirüs hastalarındaki ölüm oranını düşürdüğünü ortaya çıkardı. Araştırma sonucundan çıkan verileri inceleyen uzmanlar küçük bir doz verilmesi durumunda Kovid-19 hastalarının ölüm oranının 3'te 1 oranında azaldığını açıkladı.

MALİYETİ ÇOK DÜŞÜK

Araştırmayı yürüten Oxford Üniversitesi'nde görevli profesör Martin Landray, "Solunum cihazında ya da oksijen desteği alan hastalara dexamethasone verilmesi durumunda ölüm oranı düşüyor. Üstelik çok düşük bir maliyetle" ifadesini kullandı.

ECZANELERDE DE SATILIYOR

Araştırmada görev alan Peter Horby, eczanelerde satılan ateş düşürücü ile ilgili, "Ölüm oranını ciddi bir ölçüde azaltan tek ilaç. Bu büyük bir keşif" dedi.