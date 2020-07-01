Oxford Üniversitesi Açıkladı: Aşıda Son Faz Başarılı Oldu! Covid-19 ile mücadelenin en umut veren kurumlarından birisi olan Oxford Üniversitesi yaptığı açıklama ile dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca kişiyi umutlandıracak bazı verilere değindi.

Covid-19 ile mücadelenin en umut veren kurumlarından birisi olan Oxford Üniversitesi yaptığı açıklama ile dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca kişiyi umutlandıracak bazı verilere değindi. Aşı geliştirmelerinde üçüncü fazda olan kurumun yaptığı açıklamaya göre aşıda son faz başarılı bir şekilde tamamlandı. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Aşıda Son Faz Başarılı Oldu: Bu Ne Anlama Geliyor?

Bir aşının geliştirilmesinde klinik deneyler oldukça ciddi bir rol oynar ve bunlar üç fazda gerçekleşir. İlk fazda denek sayısı genellikle iki elin parmakları kadardır ve aşının ciddi yan etkilerinin olup olmadığı gözlemlenir. Eğer sonuçlar başarılı ise ve aşının ciddi yan etkileri yoksa daha geniş bir katılımcı kitlesi ile ikinci faza geçilir. Bu aşamadan da beklenen sonuçların alınması durumunda en geniş kitle üzerinde denenecek şekilde üçüncü yani son faza geçiş yapılır.

Bu kapsamda öne çıkan kurumlardan birisi olan Oxford Üniversitesi, üçüncü fazda 8,000 kişi ile çalışmalarını sürdürdü. Yapılan açıklamalara göre geniş kitleli katılımın sağlandığı bu faz başarılı sonuçlar aldı ve insan vücudu virüse karşı bağışıklık sağlayacak doğru yanıtı vermiş oldu.

Buna karşın aşının piyasaya sürülmesinin öncesinde klinik deneylerin halen devam ettiği belirtildi. Kurumun daha öncesinde yaptığı açıklamalar, aşının Eylül 2020 döneminde hazır olacağını işaret ediyordu. Yani önümüzdeki bir, iki ay gibi kısa bir süre içerisinde aşının ilk örneklerini piyasada görmeye başlayabiliriz.

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce aşı herkesin kullanımı için ne zaman hazır olacak? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir