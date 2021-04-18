Oxford Profesörü koronavirüs ile mücadeleyi satranca benzetti: Ne yönde değişeceğini tahmin etmek zor
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Oxford Profesörü koronavirüs ile mücadeleyi satranca benzetti: Ne yönde değişeceğini tahmin etmek zor

Oxford Profesörü koronavirüs ile mücadeleyi satranca benzetti: Ne yönde değişeceğini tahmin etmek zor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İngiltere'de Oxford Üniversitesi Profesörü Oliver Pybus, koronavirüsün mutasyonlarını ve insanlığın mücadelesini bir satranç müsabakasına benzeterek, virüsün ne yönde değişeceğinin tahmin edilmesinin imkansız olduğunu belirtti.

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İngiltere'de Oxford Üniversitesi Profesörü Oliver Pybus, koronavirüsün mutasyonlarını ve insanlığın mücadelesini bir satranç müsabakasına benzeterek, virüsün ne yönde değişeceğinin tahmin edilmesinin imkansız olduğunu belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. İngiltere'de Oxford Üniversitesi Profesörü Oliver Pybus, koronavirüs mutasyonları ile insanlığın mücadelesini bir satranç müsabakasına benzetti. Bu satranç oyununda rakip olan Kovid-19'un ne yönde hamle yapacağının bilinmesinin imkansız olduğunu belirten Pybus, "Şu anda virüs, altında bulunduğu baskıya uyum sağlamak için az sayıda uygulanabilir hamleye sahip olabilir. Bu da aynı mutasyonların defalarca ortaya çıkmasına neden olabilir" dedi.

EN TEHLİKELİ MUTASYONLAR HANGİLERİ?

Kovid-19'un ortaya çıkışından itibaren çok kez mutasyona uğradığı ve değiştiği biliniyor. Ancak bazı mutasyonlar, endişe verici açıklamaların artmasına neden oldu. Virüs, doğası gereği insan vücudunda varlığını sürdürebilmek için mutasyon geçiriyor. Dünya genelinde özellikle Brezilya'da ortaya çıkan P1 varyantı ve Güney Afrika varyantı olarak bilinen E484K varyantı, bilim insanlarını endişelendiriyor. Bu varyantlara sahip birçok kişi tespit edilse de henüz bu varyantların etkileri tespit edilemedi. Ancak bilim insanları, özellikle bu iki varyantın tehlikeli olduğunda hemfikir.

BREZİLYA VE HİNDİSTAN'DA DURUM KRİTİK

Güney Amerika ülkesi Brezilya ve Güney Asya ülkesi Hindistan'da varyantlara bağlı olarak vaka ve can kayıplarındaki artış kritik seviyelere ulaştı. Hindistan, günlük vaka sayılarında en yüksek seviyeleri görmeye devam ederken, Brezilya'da her gün binlerce kişi hayatını kaybediyor. Hindistan'da son açıklanan verilere göre 24 saatte 260 bin 778 vaka tespit edilirken, 1495 kişi de hayatını kaybetti. P1 varyantının etkili olduğu Brezilya'da ise 24 saatte vaka sayısı 65 bin 792 olarak açıklandı ancak can kaybının 2 bin 865 olduğu ifade edildi. İki ülkede de bilim insanları, yeni dalganın gençlerde, çocuklarda ve bebeklerde etkili olduğu görüşünde. Brezilya'da hastaneler tarafından paylaşılan verilerde, Mart ayında yoğun bakımdaki tüm hastaların yarısından fazlasının 40 yaşında veya daha genç olduğu ifade ediliyor. Öte yandan ülkede bin 300 bebeğin virüsten yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

TÜNELİN UCUNDA IŞIK VAR MI?

Bilim insanları, mutasyonlara ve bunlara bağlı varyantlara rağmen tünelin ucunda ışık olduğunu ifade ediyor. Dünya genelindeki aşılama uygulamalarının artmasının ve kliniklerdeki yeni tedavilerin virüse karşı mücadelede farklı seçenekler yaratabileceği belirtiliyor. Güncellenebilen aşıların ise birden fazla varyanta karşı etkili olabileceği ve bu doğrultuda geliştirilebilecekleri de virüsle mücadelede dayanak noktalarından birisi. Uzmanlar, dünya genelinde vaka sayılarında düşüş olduğunda, varyantların ortaya çıkma sıkılığının da azalacağı görüşünde.


- İngiltere

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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