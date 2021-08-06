Oxford Handbooks Online

Oxford Handbooks OnlineDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Oxford Handbooks Online veri tabanı 9 Eylül 2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Oxford Handbooks Online

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

Oxford Handbooks Online veri tabanı 9 Eylül 2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Oxford Handbooks Online veritabanı arkeoloji, işletme & yönetim, klasik çalışmalar, kriminoloji, ekonomi & finans, tarih, hukuk, dil bilimi, edebiyat, müzik, felsefe, siyaset bilimi ve sosyoloji konu alanlarında 900'den fazla rehber içerir.

Lütfen Trial Database Feedback Form'u doldurup kaynağın değerlendirilmesine katkıda bulunun. Öğrenci girişi için lütfen burayı tıklayın. İdari ve akademik personel girişi için lütfen burayı tıklayın.

Saygılarımızla,

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Kaynak: Habermetre