- Oxford'da Oriel Koleji, Cecil Rhodes heykelinin kaldırılması için harekete geçti
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- Oxford'da Oriel Koleji, Cecil Rhodes heykelinin kaldırılması için harekete geçti

- Oxford'da Oriel Koleji, Cecil Rhodes heykelinin kaldırılması için harekete geçti İngiltere'nin Oxford kentinde bulunan 19. yüzyılda inşa edilen Cecil Rhodes heykelinin kaldırılması için Oriel College tarafından bağımsız araştırma başlatıldı.

18.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:16

- Oxford'da Oriel Koleji, Cecil Rhodes heykelinin kaldırılması için harekete geçti

MANCHESTER - İngiltere'nin Oxford kentinde bulunan 19. yüzyılda inşa edilen Cecil Rhodes heykelinin kaldırılması için Oriel College tarafından bağımsız araştırma başlatıldı.

İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerde protestocuların sömürge dönemlerine ait heykellere karşı tepki devam ederken, Oxford Üniversitesi'ne bağlı Oriel Koleji Yönetim Kurulu, 19. yüzyıldan kalma emperyalist Cecil Rhodes'un heykelinin kaldırması için kampanya başlatıldığını açıkladı. Üniversite yetkilileri, ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestoların parçası olarak sömürge geçmişiyle bilinen kişilerin heykellerinin kaldırılmasından sonra Cecil Rhodes heykelinin kaldırılmasına yönelik harekete geçti. Heykeli çevreleyen önemli meseleler hakkında bağımsız bir kamu araştırması başlattığını açıklayan Oriel Kolej Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Bu kararlara, İngiltere ve dünya üzerindeki etkisinin bilinciyle düşünceli bir tartışma döneminden sonra ulaşıldığı" ifade edildi.

Oriel Koleji'nin öğrencileri, Rhodes'in heykelinin kaldırılması için 2015'ten bu yana kampanya yürütüyordu. Binlerce kişi Oriel Koleji'nde sömürgeci Rodos heykelinin kaldırılması yönünde dilekçe imzaladı. Heykelin kaldırılmasına yönelik imza toplayan kampanyacılardan üniversitenin başkan yardımcısına gönderilen mektupta, kurumun emperyalizmin maddi mirasıyla başa çıkması için "yeterli olmadığı" ibaresinin yer aldığı belirtildi. Mezunlar, şehir sakinleri, Oxford Şehir Konseyi ve öğrencilerden hem yazılı hem sözlü kanıt istenecek olan oylamada, parlamento seçme komitesine benzer katılım kuralları ve kamuya açık oturumlar olacağı belirtildi. Kolejin yönetim kurulu, bu kararın karmaşık bir dizi sorunun uygun ve verimli bir şekilde çözülmesine izin vereceğine inandığını ifade etti.

Öte yandan heykelin kaldırılmasına yönelik 2015 yılında öğrenciler tarafından başlatılan kampanya son dönemde ırkçılık karşıtı protestolarla birlikte yeniden gündeme gelmişti. Heykelin kaldırılmasını isteyenler, iş adamı Cecil Rhodes'in "emperyalizmin ve ırkçılığın sembolü" olduğunu ifade ediyor.

- Oxford'da Oriel Koleji, Cecil Rhodes heykelinin kaldırılması için harekete geçti

Kaynak: İHA

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