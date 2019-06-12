Oxford araştırması: Türkiye'de basına güven arttı; Instagram'ı haber için en çok Türkler kullanıyor

Oxford Üniversitesi'nin 5 kıtadan 38 ülkede 75 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada Instagram'ı haber amaçlı en çok kullananlar listesinde Türkiye yüzde 33 ile zirvede yer aldı. Araştırma Facebook ve WhatsApp gruplarında en çok siyaset ve haber konuşanların da Türk vatandaşları olduğunu gösterdi.

Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün 2019 Dijital Haber Raporu yayımlandı. Ocak ve Şubat aylarında YouGov tarafından gerçekleştirilen online ankete Türkiye'den 2 bin 74 kişi katıldı. Rapora göre Instagram'ı "haber okumak, izlemek, paylaşmak ve tartışmak için" kullanların sayısı artarken bu konuda en göze çarpan ülke Türkiye. Instagram'ı haber amaçlı kullanımda yüzde 33 ile ilk sırada yer alıyor. Bu oran Brezilya da yüzde 26, İspanya'da yüzde 12 ve ABD'de yüzde 7. Instagram'ın Türkiye'de haber amaçlı kullanımının son yıllarda giderek arttığı görülüyor. 2015'ten bu yana bu oran sırasıyla yüzde 10, 12, 17, 24 ve 33 oldu. Euronews.com'da Görüntüle