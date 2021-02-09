Oxford Araştırması: "Aşı Virüsün Bulaşmasını Yavaşlatıyor"
09.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:50
AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi'yle birlikte geliştirdiği Corona virüsü aşısının tek dozunun virüse karşı 12 hafta boyunca yüksek koruma sağladığına ilişkin yeni bir araştırma yayınlandı.
AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi'yle birlikte geliştirdiği Corona virüsü aşısının tek dozunun virüse karşı 12 hafta boyunca yüksek koruma sağladığına ilişkin yeni bir araştırma yayınlandı. Ayrıntıları Londra'dan Barış Çimen aktarıyor.
Kaynak: DailyMotion.com