Oxfam: Yemen, Kovid-19 kaynaklı en yüksek can kaybının yaşandığı ülke - Haberler
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Oxfam: Yemen, Kovid-19 kaynaklı en yüksek can kaybının yaşandığı ülke

AA / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
Oxfam: Yemen, Kovid-19 kaynaklı en yüksek can kaybının yaşandığı ülke

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Yemen'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı en fazla ölüm oranına sahip ülke olduğunu belirtti.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Yemen'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı en fazla ölüm oranına sahip ülke olduğunu belirtti.

Oxfam'ın Yemen Direktörü Muhsin Sıddıki, Yemen'deki Kovid-19 salgınının seyrine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kurumun yazılı açıklamasında Sıddıki, ülkedeki çatışmaların, kırılgan olan sağlık sistemini büyük ölçüde çökerttiğini kaydetti.

Sıddıki, Yemenlilerin çoğunun beslenemedikleri ya da sağlıkları için gerekli temel ilaçları alamadıkları için çok zayıf durumda olduğuna, bir kısmının ise ülkedeki yakıt krizi nedeniyle herhangi bir sağlık merkezine ulaşım ücretini karşılayamadığına işaret etti.

Oxfam Yemen Direktörü, veri eksikliği nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bölgeler (Husilerin kontrolü altında) dışında geçen ay Yemen'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1649 kişiye yükseldiğini aktardı.

Bazı hastaların ise hastaneler ve sağlık merkezlerindeki odaların sayısının kısıtlı olması nedeniyle evlerinde teşhis edilmeden ya da kayıt altına alınamadan yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Sıddıki, "Yemen dünyada Kovid-19 kaynaklı en yüksek ölüm oranına sahip ülke. Yemen, Kovid-19'la mücadele edemiyor." ifadesini kullandı.

Sıddıki, aşının hayat kurtaracak basit bir çözüm olduğunu ancak uluslararası toplumun bu durumu göz ardı ettiğini savunarak, Yemen için taahhüt edilen aşılara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yemen'de resmi verilere göre Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 1654 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 752 vaka kaydedildi. Bu verilerin, Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri kapsamadığı belirtiliyor.

Yemen'deki insani kriz korkunç boyutlara ulaştı

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri
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