Oxfam, Yemen'de koalisyon güçlerinin sivillerin ölümüne yol açan saldırılarını kınadı İngiltere merkezli insani yardım kuruluşu Oxfam, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce ilinde sivillerin ölümüne neden olan hava saldırılarına tepki gösterdi.

İngiltere merkezli insani yardım kuruluşu Oxfam, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce ilinde sivillerin ölümüne neden olan hava saldırılarına tepki gösterdi.

Yemen'deki Oxfam ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koalisyon güçlerinin, dün 4'ü çocuk 10 kişinin ölümüne neden olan Hacce ilinde düzenlediği hava saldırını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülkede savaşan tüm taraflara Birleşmiş Milletlerin ateşkes davetine yanıt vermeleri çağrısı yapıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, dün Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ilinde düzenlediği hava saldırısında 6'sı kadın, 4'ü çocuk 10 kişiyi öldürmekle suçlamıştı.

Koalisyon güçleri henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA