Oxenfree II: Lost Signals bu yıl çıkışını gerçekleştirecek!
2016 senesinde piyasaya sunulan doğaüsütü gizemli olan aynı zamanda da macera oyunu Oxenfree'nin geri kalan kısmı oyunseverler ile buluşuyor.
Oxenfree II: Lost Signals, Switch ve PC için kullanıcılara açıklandı. Oyun 2021'de çıkışını gerçekleştirecek.
Steam sayfasında yer alan bilgiye göre Oxenfree II: Lost Signals ilk oyundaki yaşanan karmaşadan sonra beş yıl sonrasındakonu almaya hazırlanıyor.
Riley, gizemli radyo sinyallerini araştırmak için Cemena'ya geri döner ve beklemediği bir şey ile karşılaşır.
OXENFREE II: LOST SIGNALS SİSTEM GEREKSİNİMİ
MİNİMUM:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit OS required)
- İşlemci: Intel Core i5 3.0GHz
- Bellek: 8 MB RAM
- Ekran Kartı: Radeon RX 460
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan