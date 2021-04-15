Oxenfree II: Lost Signals bu yıl çıkışını gerçekleştirecek!
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Oxenfree II: Lost Signals bu yıl çıkışını gerçekleştirecek!

Oxenfree II: Lost Signals bu yıl çıkışını gerçekleştirecek!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Güncel

2016 senesinde piyasaya sunulan doğaüsütü gizemli olan aynı zamanda da macera oyunu Oxenfree'nin geri kalan kısmı oyunseverler ile buluşuyor.

Oxenfree II: Lost Signals, Switch ve PC için kullanıcılara açıklandı. Oyun 2021'de çıkışını gerçekleştirecek.

Steam sayfasında yer alan bilgiye göre Oxenfree II: Lost Signals ilk oyundaki yaşanan karmaşadan sonra beş yıl sonrasındakonu almaya hazırlanıyor.

Riley, gizemli radyo sinyallerini araştırmak için Cemena'ya geri döner ve beklemediği bir şey ile karşılaşır.

OXENFREE II: LOST SIGNALS SİSTEM GEREKSİNİMİ

MİNİMUM:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit OS required)
  • İşlemci: Intel Core i5 3.0GHz
  • Bellek: 8 MB RAM
  • Ekran Kartı: Radeon RX 460
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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