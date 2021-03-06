Övüç'ten esnaflara' HES kodu' uyarsı
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Övüç'ten esnaflara' HES kodu' uyarsı

06.03.2021 13:18 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:22
Övüç'ten esnaflara' HES kodu' uyarsı

Kayseri'de kafe ve restoranların açılması ile ilgili konuşan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, "Dikkatli olmazsak kısa bir süre sonra da kırmızıya geçeceğiz" dedi.

Kayseri'de kafe ve restoranların açılması ile ilgili konuşan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, "Dikkatli olmazsak kısa bir süre sonra da kırmızıya geçeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığını yayınladığı genelge doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar ile Kayseri'de kısıtlamalara tabi tutulan kafe ve restoranlar saat 07.00 ve 19.00 saatleri arasında hizmete açıldı. Kayseri'nin korona virüs tablosunda turuncu renkte olduğunu söyleyen KESOB Başkanı Ahmet Övüç, dikkatli olunmaz ise kısa bir süre içerisinde korona virüs haritasında kırmızıya geçilebileceğini ifade etti. Övüç, "Korona virüs mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere 4'e bölündü. Biz Kayseri olarak turuncu renkte bulunuyoruz. Dikkatli olmazsak kısa bir süre sonra da kırmızıya geçeceğiz. Biliyoruz ki lokanta, kahvehane gibi mekanlarımızı yeni açtırdık. Kahvehane mekanlarımızda herkes oyunlar serbest edilsin istiyor ama ilk etapta bu şekilde devam edip, daha sonra ileriki dönemlerde turuncudan, sarıya hatta maviye geçmeye başladıktan sonra diğer isteklerimizi de yerine getireceğiz" dedi.

HES kodu uygulamasında esnafların dikkatli davranması gerektiğini söyleyen Ahmet Övüç sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bazı arkadaşlarımız korona virüsü başkalarına bulaştırmaktan zevk alıyor. HES kodu riskli olduğunda yakınlarının, oğlunun ve kızının HES kodu ile giriş yapıyor. Esnaf arkadaşlarımız kendimizi düşündüğümüz gibi başkalarını da düşünmek zorundayız. Hepimiz evimize ekmek parası götüreceğiz bu nedenle biraz daha dikkatli, biraz daha iş yapar vaziyette olacağız. Biraz daha dikkatli olursak maviye kadar inme şansımız olabilir. İnşallah maviye indikten sonrada diğer istediklerimizi de yerine getirmeye çalışacağız. Bu bakımdan esnaf ve sanatkar kardeşlerimiz ve diğer arkadaşlarımız vermiş olduğumuz talimatlara uyaraktan ve 3 temel kuralı yerine getirerek Kayseri'mizi maviye taşıdığımız müddetçe diğer yasak durumlarda ortadan kalkacak. Korona virüse yakalanan arkadaşlarımızın biraz daha tedbirli davranmalarında fayda görüyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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