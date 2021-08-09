Ovit Tüneli'nde trafik kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ovit Tüneli'nde trafik kazası: 1 ölü

Ovit Tüneli'nde trafik kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'nin İkizdere İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Rize'nin İkizdere İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza ilçeye bağlı Sivrikaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un İspir ilçesi istikametinden Rize istikametine gelen ve trafiğe kapalı olan tünele giren Abdurrahman Gedikli (32) kontrolündeki 54 TP 993 plakalı araç, tünel içerisinde bulunan 50 santimetrelik çalışma alanındaki duvara hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönenen aracın sürücü Gedikli, olay yerinde hayatını kaydetti. Rize Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince cansız bedeni araç içerisinden çıkarılan Gedikli'nin Trabzon ili Akçaabat ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. - RİZE

Ovit Tüneli'nde trafik kazası: 1 ölü
Ovit Tüneli'nde trafik kazası: 1 ölü
Ovit Tüneli'nde trafik kazası: 1 ölü
Ovit Tüneli'nde trafik kazası: 1 ölü
Ovit Tüneli'nde trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

''Sel geliyor'' diye arkadaşını uyarmak isteyen işçi, girdiği tünelden bir daha çıkamadı
''Sel geliyor'' diye arkadaşını uyarmak isteyen işçi, girdiği tünelden bir daha çıkamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Yonca Evcimik Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Fatih Terim Lionel Messi Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ovit Tüneli'nde trafik kazası: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 10:48:29. #1.14#

title